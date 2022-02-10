Размотало об леера: на дороге в Приморье из-за аварии машины остались без бамперов

О состоянии водителей пока неизвестно. Фото: instagram.com/dpskontrol125rus

Во Владивостоке произошло сразу несколько аварий. О ДТП рассказали пользователи социальных сетей.

По информации в Инстаграме, утром на объездной дороге пострадали три машины. У двух из них бамперы разбиты вдребезги, мелки куски деталей разбросаны рядом. В посте не уточняется, как именно произошла авария. Скорее всего, машины врезались в леера.

Во второй аварии пострадал только один автомобиль. По неизвестной причине он также врезался в дорожные ограждения. На фотографиях не видно, на сколько сильные повреждения получил транспорт.

Некоторые приморцы выразили сочувствие участникам аварий. Фото: instagram.com/dpskontrol125rus

Также неизвестно, в каком состоянии находятся водители, сильно ли они пострадали. Возле одной из разбитых мужчин можно заметить мужчину, который, скорее всего, является ее хозяином.

В комментариях приморцы обвиняют в аварии водителей, мол, они превысили скорость. Однако некоторые выразили сочувствие участникам ДТП, которым придется потратить много денег на ремонт.

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