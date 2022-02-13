В Находке во время пожара пострадали мужчина и малыш 2020 года рождения

Специалисты МЧС выясняют причину возгорания. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Чуть было не было, но обошлось. Вечером 12 февраля в квартире на проспекте Мира в Находке загорелись вещи, а в 18:43 уже поступил звонок в МЧС. Когда спасатели приехали на место и поднялись на четвертый этаж многоквартирного дома, то они нашли пострадавших 37-летнего мужчину и ребенка 2020 года рождения – они надышались дымом.

Однако, несмотря на это, взрослый сумел потушить огонь, он успел разойтись на пять квадратных метров.

– Причины пожара, виновное лицо и ущерб устанавливаются, – подчеркнули в ведомстве.

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