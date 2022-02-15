Бездомный мужчина едва не отправил на тот свет жителя Приморья

Замечание по поводу спиртного едва не стоило мужчине жизни. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Подозреваемого в жестоком нападении на жителя Хорольского района Приморья задержали сотрудники полиции. Бездомный тяжело ранил ножом мужчину, который сделал ему замечание за распитие спиртного на улице.

«Комсомольская правда – Владивосток» выяснила, что преступление произошло днем в одном из сел Хорольского района, когда 46-летний местный житель возвращался домой. На улице ему повстречался нетрезвый мужчина, который распивал дешевую спиртовую настойку из маленькой стеклянной бутылочки.

Сельчанин решил сделать незнакомцу замечание, так как неопрятный алкоголик пугал своим видом прохожих. Но благое намерение приняло криминальный оборот - пьяный начал оскорблять мужчину, а затем напал на него с ножом. Во время непродолжительной потасовки агрессор ударил им в грудь своего оппонента и убежал. Истекающего кровью местного жителя врачи скорой доставили в больницу, где у него диагностировали проникающее ножевое ранение с повреждением внутренних органов.

Раненому срочно оказали помощь и сделали операцию, а полицейские начали поиск нападавшего. Вскоре пьяного подозреваемого задержали и доставили в отделение, где он не стал отпираться и признал свою вину.

Стражи порядка установили, что 64-летний мужчина – бездомный, который регулярно употребляет спиртное. Его отправили в СИЗО, а по факту причинения тяжкого вреда здоровью заведено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

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