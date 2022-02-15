Обязательная маркировка собак в Приморье начнется уже в июне

Предусмотрены меры и для случаев, если в приют по ошибке попадет домашний пес Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Тема новых введений в "собачий закон" все еще волнует жителей Приморья, тем более что бездомные псы уже успели «закошмарить» часть приморцев. «КП-Владивосток» сообщала о новых поправках, внесенных в закон «Об отдельных вопросах в области обращения с животными в Приморском крае». В результате волна писем захлестнула соцсети правительства и губернатора региона. Людей интересуют многие проблемы, а особенно вопрос с бесхозными злюками и чипирование животных, у которых есть хозяин. Новые меры, к слову, вводятся уже с 1 июня 2022 года, а саму процедуру животное будет проходить только раз в жизни.

На самые популярные вопросы ответили специалисты государственной ветинспекции края. Они разъяснили, что маркированное животное не следует подвергать повторному чипированию, достаточно внести его в специальную базу. Остальные смогут получить чип в государственном ветучреждении. К животным в селах специалисты сами приедут и сделают всё необходимое. На сайте правительства Приморского края можно найти контактные данные ветинспекций.

Иногда псы, имеющие хозяев, по ошибке попадают в приют. В таком случае служба разместит информацию о питомце на сайте. Если хозяин не откликнется в течение 10 дней, то животное стерилизуют и маркируют.

Приморцев, волнующихся о судьбе злых четвероногих, специалисты успокоили:

- Животных, которые не проявляют агрессии, после маркировки и стерилизации будут выпускать в прежние места обитания (кроме общественных мест отдыха и культуры, территорий образовательных учреждений и т.д.). Агрессивных животных будут пожизненно содержать в приюте или до тех пор, пока для него не найдется новый хозяин.

По их словам, агрессивность собак будет определять комиссия, состоящая из зоозащитников, представителей приюта и кинолога.

В июле 2022 года вступит в силу документ о порядке маркировки животных. Он определит, будут ли маркировке и чипированию подвергать кошек и других питомцев, сообщили в пресс-службе краевого правительства. Стоимость услуги составит 500-1000 рублей в государственных ветслужбах края.

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