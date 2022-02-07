Маркировать, ловить, усыплять: в Приморье кардинально поменяли «собачий закон»

Собачий вопрос в Приморье решили по-взрослому

В Приморье кардинально меняют подход к решению проблемы безнадзорных животных. Серьезные поправки в краевой закон «Об отдельных вопросах в области обращения с животными» сегодня, 7 февраля, сразу в трех чтениях приняли депутаты регионального Заксобрания.

Всем домашним по метке

Принятые поправки вводят с 1 июня текущего года обязательную маркировку всех собак в Приморье. Теперь все владельцы барбосов будут обязаны обеспечить своего подопечного специальной несмываемой меткой. Раньше этот процесс был добровольным, в обязательном порядке маркировали только бесхозных животных после отлова. Для учета маркированных собак к лету планируют запустить единую базу данных, в которой будет содержаться вся информация о питомцах, которые имеют хозяев. Создание базы данных планируют поручить краевой ветинспекции.

Местным властям – больше полномочий и денег

Принятые изменения существенно расширяют полномочия властей муниципалитетов по обращению с безнадзорными собаками. К ранее прописанным обязанностям по отлову содержанию в специальных приютах, поиску новых хозяев и возврата на прежние места обитания муниципалитеты получили полномочия вакцинировать, маркировать и стерилизовать безнадзорных животных. Кроме того, местные власти обязали вести мониторинг количества бесхозных животных на своей территории.

Чтобы муниципалитеты могли эффективнее выполнять эти функции, поправками внесены изменения в методику расчета финансирования из краевого бюджета на их выполнение.

Так, на отлов одной безнадзорной особи будет выделяться 2500 рублей вместо 884 рублей ранее, на транспортировку до приюта и обратно после карантина – по 1700 рублей вместо 1066,7 рублей, на 20-ти дневное содержание в приюте - 6300 рублей вместо 3306,75 рублей. Норматив стоимости учета, маркирования, вакцинации и стерилизации одного безнадзорного животного установлен в размере 4691,47 рубля.

Также местные власти смогут поощрять приморцев, которые добровольно участвуют в отлове бесхозных собак в случае, если в районе или крае в целом введен режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации в связи с угрозой жизни и здоровью граждан. За одного четырехлапого в таких случаях будут платить 2 тысячи рублей.

Чтобы обеспечить новые нормативы финансирование расходы краевого бюджета на осуществление деятельности по обращению с безнадзорными животными увеличены сразу на 72,5 миллионов рублей - до 100,4 миллионов рублей.

Спокойных выпускать в месте отлова, агрессивных – усыплять

Еще одно прописанное в законе нововведение – возвращать собаку в среду обитания после карантина и стерилизации должны в том же месте, откуда ее ранее изъяли. К примеру, если во Владивостоке она обитала в одном микрорайоне, то и возвращать ее нужно туда же, а не везти в другую часть города. Исключением являются случаи, когда собака отловлена в общественных местах отдыха, на территории школ и детсадов, спортивных и туристических объектов.

Помимо внесения изменений в краевой закон, приморские депутаты приняли решение инициировать изменение в федеральное законодательство об обращении с животными. Решено направить обращение к спикеру Госдумы Вячеславу Володину, в котором предлагается дополнить федеральное законодательство всеми предусмотрены краевым законом нормами, а также ввести ответственность для владельцев, которые отпускают своих животных на самовыгул. Кроме того, краевые депутаты попросят прописать в федеральном законе возможность умерщвления бездомных собак через 10 дней карантина, если животное агрессивно.

Напомним, что ранее из-за участившихся случаев нападения собак на людей в Приморье ввели режим повышенной готовности. Это связано с засильем бездомных животных, нападающих на жителей.

Пока меры юридически заверяют, в Приморье продолжаются столкновения псов и догхантеров, а также нападения безнадзорных экс-питомцев на жителей. Так, в Большом Камне жители забавы ради застрелили собак на глаза у хозяев, несколькими днями позже стая разъяренных клыкастых напала на девочку - к счастью, ее спасла женщина, которая проходила мимо. А в октябре прошлого года дворняги напали на второклассницу прямо в столице Приморья, на улице Нейбута.

Приморцы могут рассказать о местонахождении братьев наших меньших по телефону Единой дежурной диспетчерской службы 2222-333 или в чат-бот в мессенджере Телеграм.

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