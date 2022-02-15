Во Владивостоке 33 домам, оставшихся без света из-за аварии, восстановили электричество

Аварию устранили за пару часов. Из архива КП Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во Владивостоке на 18:00 электричество восстановлено в домах Первомайского района. Как уже писала "КП-Владивосток", 33 дома остались без света из-за коммунальной аварии. Она произошла из-за непогоды.

На место выехали специалисты бригады МУПВ ВПЭС, обслуживающей электросети Владивостока. Отключениям подверглись дома на Аллилуева, Тобольской, Пологой, Жигура и других улицах.

Напомним, во Владивостоке несколько домов остались без водоснабжения. Подать ХВС планируют к 19:00 сегодня, 15 февраля. Список адресов, которые отключат завтра, в материале КП.

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