Опасный участок: появились кадры, как автокран рухнул на дороге во Владивостоке из-за гололеда

Авария произошла накануне. Фото: принтскрин видео, dps.control

Во Владивостоке накануне, 15 февраля, из-за непогоды и снежного наката на дороге произошло страшное ДТП - громадный автокран рухнул на дорогу. Все произошло на подъеме с Патрокла на Борисенко. Водитель остался жив и не пострадал, кадры падения опубликовали в соцсети.

Как стало известно "КП-Владивосток" от очевидцев, упавший транспорт подвинули, однако не эвакуировали с участка возле проезжей части. Минувшим утром универсал едва не улетел в кювет на месте аварии.

Кран КамАЗ все еще не убран с дороги. Фото: Dpskontrol125rus

Проезд по отрезку дороги перекрывали, сейчас движение открыто, но затруднено. В соцсетях владивостокцы называют участок опасным. Напомним, движение большегрузов накануне запретили из-за снежного циклона во Владивостоке.

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