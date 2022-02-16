Власти озвучили, на какие цели Находке дадут миллиард рублей по Дальневосточной субсидии

Одна из задач - благоустройство озера Соленое в Находке. Фото: пресс-служба правительства Приморья

На развитие социальной инфраструктуры в Находке власти планируют выделить один миллиард рублей Дальневосточной единой субсидии, сообщили в пресс-службе правительства Приморья. Деньги пойдут на улучшение повседневной жизни жителей города.

Вице-премьер ДФО Юрий Трутнев поддержал предложение губернатора Приморья Олега Кожемяко о развитии Находки. Планируется капитальный ремонт 18 образовательных учреждений, создание пяти спортивных объектов, продолжение благоустройства набережной озера «Соленое» и обновление материально-технической базы 12 муниципальных библиотек. По словам Трутнева, очень важно, что предложения составлены с учетом пожеланий самих горожан.

Деньги муниципалитет получит в два этапа: 640 миллионов рублей в 2022 году и 364 миллиона - в 2023-м.

Напомним, что инициатором разработки плана социально-экономического развития является Находкинский завод минеральных удобрений (НЗМУ). Вместе с ним в работе над масштабным проектом участвовали правительство Приморья, администрация и жители Находкинского городского округа, а также федеральные профильные ведомства и урбанисты, привлеченные заводом. За 10 лет планируется запустить более 80 социальных и инфраструктурных объектов. В Находке появятся новые школы и детские сады, жилье, дороги, очистные сооружения и многое другое.

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