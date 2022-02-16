Смрад под городом: что жители столицы Дальнего Востока выбрасывают в унитазы

Чего только не находят сотрудники Горканализации при отчистке. Фото: primvoda

День всех влюбленных специалисты Горканализации провели, прочищая насосные решетки Первомайского района. Они извлекли более 100 килограмм бытового мусора. Кадрами не самых приятных «находок» поделились в официальном аккаунте «Примводоканала» в соцсети.

Специалисты рассказали, что станция расположена в районе улицы Сахалинской, сюда идут стоки с Чуркина, а позже они отправляются на Южные очистные сооружения. Видеозапись наглядно показывает, как много предметов владивостокцы могут выкинуть в унитаз.

В дальневосточной столице с 2011 года возведены и функционируют 38 аналогичных насосных станций. За 2021 год районные бригады более шести тысяч раз выезжали на работы по отчистке.

По причине того, что жители Приморья выбрасывают бытовой мусор в унитазы и раковины, образуется 90% засоров. В результате всё это копится, появляются пробки, которые провоцируют выход нечистот на поверхность. Если мусор не заблокировал коллектор, то далее он будет продвигаться по системе к насосной станции и застрянет в её решетке. После этого работники Горканализации с помощью спецтехники извлекут решетку и почистят ее. В противном случае произойдут подтопления и перебои в работе насосной станции. Отвод стоков канализации остановится, с участка аварии на улицы вырвется зловонная жижа.

Специалисты «Примводоканала» в очередной раз просят жителей многоквартирных домов соблюдать культуру пользования бытовой канализацией.

Напомним, в День влюбленных нечистоты выбрались на дороги города в районе улицы Карбышева. Не только запах мешал жителям: масштабная коммунальная авария заблокировала и движение машин. Транспорту мешала застывшая жижа. Недавно "Комсомолка" также писала о загрязнении стоков главной набережной города - в акватории Спортивной гавани.

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