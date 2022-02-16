Движение транспорта по улице Капитана Шефнера возобновлено

Фото: пресс-служба администрации Владивостока.

Во Владивостоке вновь открыли проезд по самому крутому спуску в городе - дороге по улице Капитана Шефнера. На участке завершились дорожные работы по уборке снега. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

Еще одна новость – по объездной трассе Новый-Де-Фриз-Седанка-Патрокл вновь открыли проезд для габаритных авто. По центральным автодорогам проезд автомашин осуществляется в штатном режиме.

ГИБДД Владивостока обратилась к водителям с просьбой не парковать авто вдоль дорог, так как это осложняет уборку снега.

Напомним, движение на этих участках перекрыли с началом мощного снегопада.

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