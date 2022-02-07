В Минздраве Приморья рассказали, что делать при симптомах ОРВИ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.

Заболеваемость Covid-19 в Приморском крае продолжает бить антирекорды. Только за прошедшие сутки число заразившихся увеличилось еще на 1378 человек. Такие данные озвучило правительство региона. В связи с этим в краевом Минздраве напомнили, как действовать, если появились симптомы инфекционных заболеваний.

Если температура тела у заболевшего до 38 градусов, а из симптомов только легкая респираторная инфекция – необходимо позвонить в поликлинику или на «горячую линию» по номеру: «122». Специалисты дадут рекомендации по лечению и дистанционно откроют больничный на 7 дней. Закроют его тоже дистанционно и потом автоматически отправят работодателю.

Если температура тела выше 38 градусов, есть симптомы ОРВИ, но факторы риска отсутствуют – в таких случаях следует самостоятельно обратиться в амбулаторный инфекционный центр. Напоминаем, что работают они круглосуточно и без выходных.

К слову, врачи к больному приедут не во всех случаях, а только тогда, если температура тела в 38 градусов держится уже больше трех дней и есть одышка. Еще одна категория граждан, к которым обязательно приедет врач – маломобильные и те, кто находится в зоне риска (наличие хронических заболеваний, возраст старше 65 лет).

Детей до шести лет также в обязательном порядке должен осмотреть врач.

Напомним, ранее «КП-Владивосток» сообщала, что с 6 февраля необходимость находиться на изоляции контактным с больным коронавирусом отпала. Тоже самое касается и детей.

- Для образовательных учреждений действует правило: на дистанционное образование школьники уходят при отсутствии по болезни 20% детей в коллективе, – сообщили в территориальном управлении Роспотребнадзора.

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