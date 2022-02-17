Пилили болгаркой, чтоб задержать: полиция показала семейный подряд автоподставщиков

В квартире были все члены семьи и заработанные деньги. Фото: пресс-служба УМВД Приморья.

Сотрудники МВД вместе с Росгвардией задержали нашумевшую семью автоподставщиков из Владивостока. На протяжении нескольких месяцев муж с женой и их совершеннолетний сын устраивали аварии, в которых оставались пострадавшей стороной. Делали они это для получения денег. Подробности рассказали в пресс-службе УМВД Приморья.

По информации пресс-службы, семья орудовала на дорогах с марта по ноябрь 2021 года. Для своих коварных целей они использовали пять автомобилей. После ДТП автоподставщики обращались в страховые компании и получали деньги. Таким способом они заработали около семи миллионов рублей.

Чтобы попасть в квартиру, специалисты пилили дверь болгаркой. В помещении они обнаружили не только трех автоподставщиков, но и крупную сумму денег. Задержали семью в порядке статьи 91 УПК РФ. Сейчас отец и сын заключены под стражу, а мать находится под домашним арестом.

Напомним, что речь идет о трех жителях Владивостока – Татьяне 1976 года рождения, ее муже Тимофее 1976 года рождения и Артеме 1999 года. «Комсомольская правда – Владивосток» с ноября 2021 года следит за действиями семьи. Уже тогда рассказывали, что на счету у автоподставщиков больше 160 ДТП.

Орудовали они в «рыбных местах», то есть на Инструментальном заводе, кольце на 3-ей Рабочей и на Гоголя. В качестве жертв семья выбирала автолюбителей, которые не перестроились на повороте, не заняли положенную полосу при выезде с кольца или просто растерялись на перекрестке.

В итоге в январе 2022 года было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ за мошенничество. Теперь автоподставщикам грозит лишение свободы сроком до 10 лет и штраф до миллиона рублей.

Расследование дела все еще продолжается, полиция ищет потерпевших. Обратиться к специалистам можно по телефонам: 8-423-249-05-85 (следователь), 8-423-249-04-91 (дежурная часть УМВД по Приморскому краю).

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