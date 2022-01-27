На семью автоподставщиков из Владивостока, прогремевших на всю страну, завели уголовное дело

Прибыльный семейный бизнес предварительно оценили в 6 миллионов рублей ущерба Фото: Артем КИЛЬКИН

Постановлением краевого прокурора в Приморье возбуждено уголовное дело в отношении "автоподставщиков". По данным "КП", семья с большой и не самой лестной известностью задержана.

"Официальных" ДТП на счету любителей легкой наживы пока 32, а участие принимали 7 автомобилей семьи. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры. Удалось установить, что родственники намеренно создавали сложные аварийные ситуации, в которых в итоге оставались пострадавшей стороной. Страховыми компенсациями они смогли заработать более 6 миллионов рублей. И это - только предварительные цифры.

- По результатам их рассмотрения следственной частью УМВД России по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере, организованной группой). В настоящее время по делу проводятся необходимые следственные действия, - уточнили в пресс-службе.

Как удалось узнать "Комсомольской правде - Владивосток", подозреваемые проведут ближайшие 48 часов в изоляторе, позднее им будет выбрана мера пресечения.

Напомним, трое приморцев: Татьяна 1976 года рождения, ее муж Тимофей 1976 года рождения и Артем 1999 года рождения живут во Владивостоке. По данным источника редакции, у Татьяны есть еще и малолетний ребенок. "Комсомолка" окунулась в историю семьи, рассказанную пострадавшими, еще в ноябре 2021 года. Уже тогда свидетели сообщали: у семейного бизнеса - больше 160 ДТП.

Одно из популярных мест для автоподстав во Владивостоке. Фото: instagram.com/anti_fraud.vl

Среди жертв в "рыбных" местах автоподстав были те, кто не перестроился на повороте, не занял положенную полосу при выезде с кольца или просто растерялся на перекрестке. С учетом уникального рельефа Владивостока и прекрасного понимая ПДД фигурантами им и удалось хорошенько нажиться на страховых компаниях.

Семья автоподставщиков, вероятно, хотела бы стать монополистами своего дела, однако они - отнюдь не единственные. И хотя факт автоподставы доказать могут только компетентные органы, о "подозрительных" ДТП редакция рассказывает регулярно. Приморье находится в красной зоне ОСАГО из-за липовых аварий, а Центробанку пришлось принимать меры, чтобы не ограничивались продажи страховых полисов.

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