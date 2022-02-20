В столице Приморья неадекватная собачница угрожает горожанам из-за вылова бездомных псов

Во Владивостоке люди за свои деньги избавились от бездомных собак и стали получать угрозы от зоозащитницы Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Несколько месяцев жители Первомайского района Владивостока страдали от бездомных собак, которые сбились в стаю и нападали на прохожих. Агрессивные животные убили всех местных кошек и пугали детей. После решения проблемы жителям стали поступать анонимные угрозы.

«Комсомольская правда – Владивосток» выяснила, что стая бездомных собак начала терроризировать жителей одного из домов на Калинина еще с лета. По словам горожан, животные нападали на людей, поэтому они за своих переживали за своих детей, которые стали натуральным образом бояться выйти на улицу.

Собаки также растаскивали мусор из баков по всему двору, а ночи напролет лаяли и выли, не давая людям спать. Обращения жильцов дома в различные инстанции и полицию не принесли результатов, поэтому бездомная стая продолжала хозяйничать на этой территории.

Тогда местная жительница предложила решить проблему своими силами и в общем чате мессенджера, где общаются жильцы дома, призвала всех принять в этом участие. Во время обсуждения люди решили собрать деньги и вызвать за свой счет частников по отлову животных.

На их предложение откликнулись волонтеры, которые выловили самых агрессивных собак и вывезли их за город, где отпустили. После этого стая распалась, и местные жители наконец-то смогли спокойно ходить по улице.

Однако вскоре активистке дома, которая и предложила решить проблему самостоятельно, стали поступать звонки с угрозами. Неизвестная женщина обещала расправиться с ее детьми и другими членами семьи. Агрессивная незнакомка представилась защитницей бездомных собак и пообещала проблемы.

Она звонила и ругалась матом, обещала убить «живодеров», а также присылала СМС и различные оскорбительные сообщения через мессенджеры. Когда шокированная таким поведением горожанка устала от постоянных угроз, то обратилась за помощью в полицию.

Женщина попросила привлечь агрессивную собачницу к ответственности и передала стражам порядка номера ее телефонов. Полицейские приняли заявление и приступили к проверке. Когда личность звонившей будет установлена, ей предстоит ответить за оскорбления и угрозы расправой. Подозреваемой грозит крупный штраф или лишение свободы до двух лет.

Напомним, что недавно в Приморье создали специальный чат-бот для отлова бездомных собак. Люди, которые заметят стаю в своем районе могут написать об этом в Телеграме. Нужно указать свой город, улицу и контакты. Для выбора предоставлены Владивосток, Артем, Находка, Партизанск, а также вкладка «Другое».

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