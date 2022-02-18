Во Владивостоке арестовали директора «ВПОПАТ № 1»

Фото: впопат1.рф

В дальневосточной столице под стражу взяли директора МПВ «ВПОПАТ № 1». Такую меру пресечения для должностного лица избрал суд по ходатайству следователя. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, что ранее на крупного перевозчика дальневосточной столицы пожаловались пассажиры. Тогда в администрации Владивостока приняли решение провести проверку, итоги которой передали для дальнейшего разбирательства в прокуратуру и следственный комитет.

По версии следствия, в октябре 2021 года руководитель «ВПОПАТ № 1» получил от индивидуального предпринимателя денежные средства в размере 200 000 рублей за незаконное предоставление в аренду нежилых помещений, а именно гаражных боксов, являющихся муниципальной собственностью, минуя договор аренды.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего, проведены обыски, изъята документация.

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