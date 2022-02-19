Брала ФСБ, попался на взятке от «управляйки»: выяснились подробности задержания Евгения Баршая во Владивостоке

Оперативное сопровождение по уголовному делу ведет УФСБ по Приморскому краю. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Очередное громкое задержание в эшелоне власти, которое случилось в Приморье18 февраля, обрастает новыми подробностями. Краевые прокуратура и следственный комитет внесли ясность в историю с главой жилищной инспекции Приморья. Выяснилось, что Евгений Барщай попался на взятке от директора управляющее компании. При этом чиновник уже был под пристальным наблюдением оперативников, поэтому «приняли» его с поличным.

По версии следствия, директор одной из управляющих компаний Владивостока обратился к Баршаю с просьбой о внесении изменений в реестр лицензий на право управления многоквартирными домами. Переговоры велись с осени. Свои услуги за помощь в этом вопросе глава государственной жилищной инспекции оценил в 100 тысяч рублей. Вот только во время получения взятки, кстати, в свой последний день на посту, нагрянули сотрудники краевого управления ФСБ. Как оказалось, представитель «управляйки» действовал в рамках оперативно-разыскных мероприятий.

- В отношении руководителя государственной жилищной инспекции Приморского края возбуждено уголовное дело в. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение взятки), - прокомментировали в следственном управлении краевого следственного комитета. Прокуратура признала возбуждение уголовного дела законным.

Оскандалившемуся чиновнику, контракт с которым в правительстве Приморья не продлили, грозит крупный денежный штраф и возможное лишение свободы на срок до шести лет. Напомним, к работе Евгения Баршая у властей давно были вопросы. Более того, губернатор еще весной лично выражал недовольство результатами его деятельности. Около трех месяцев назад глава края поручил курирующему министерству уволить руководителя жилинспекции. В итоге чиновник не только лишился должности, но и оказался под следствием. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется УФСБ России по Приморскому краю.

По неофициальной информации, Баршай в Приморье приехал по приглашению теперь уже бывшего вице-губернатора Гагика Захаряна, его карьера закончилась не менее печально. Захаряна арестовали за хищение крупной суммы денег, предназначенной для строительства очистных сооружение в подмосковном Рузском городском округе.

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