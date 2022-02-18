Главу жилинспекции Приморья Евгения Баршая задержали по подозрению во взятках

Евгений Баршай уходит с должности. Фото: admkrsk.ru

Евгений Баршай, глава жилищной инспекции Приморского края, уходит с должности. Служебный контракт с ним продлен не был, сегодня, 18 февраля - последний рабочий день чиновника на посту. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

ОБНОВЛЕНИЕ. "Комсомольской правде - Владивосток" стало известно, что Баршая задержали. Источники редакции в правоохранительных органах и СУ СК РФ по Приморью косвенно подтвердили информацию. "КП" обратилась в пресс-службы ведомств и ждет реакции. По предварительной информации, речь идет о взятке в крупном размере.

СМИ в Приморье пишут, что задержали Баршая специалисты ФСБ, но источник редакции информацию не подтвердил.

Напомним, по краю прокатилась волна "зачисток". Накануне, 17 февраля, задержали руководителя автобусного парка "ВПОПАТ №1" Руслана Самигуллина, решения о выборе меры пресечения ждет и Лев Хамхоев, глава Партизанского района в Приморье. Самигуллину вменяют дело о взятках, Хамхоеву - превышение полномочий. Губернатор Олег Кожемяко прокомментировал событие.

ДОСЬЕ "КП"

Главой жилищной инспекции герой истории был назначен в 2019 году. Евгений Александрович Баршай родился 5 июля 1976 года в Красноярске. В 2005 году окончил Сибирский государственный университет по специальности «менеджмент организации». Трудовую деятельность начал с 1995 года, с 2012 года занимал руководящие должности на предприятиях ЖКХ, в том числе работал заместителем руководителя департамента городского хозяйства Красноярска.

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