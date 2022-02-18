Работа экс-главы жилинспекции Приморья вызывала много вопросов еще до задержания

Фото: Роман ПАВЛОВСКИЙ.

В пятницу, 18 февраля, пост начальника управления жилищной инспекции Приморского края покинул Евгений Баршай. Примечательно, что ушел он не по своей воле – в министерстве с ним просто не продлили служебный контракт. Как оказалось, опасения были не напрасны. В день увольнения за взятку в особо крупном размере Баршая задержали, а чуть позже «Комсомольской правде – Владивосток» удалось выяснить, почему руководителя решили убрать с поста.

Вопросы к теперь уже бывшему главе управления жилищной инспекции Приморского края возникли задолго до его задержания. Губернатор еще в апреле 2021 года отметил неудовлетворительную работу чиновника, когда тот явился «на ковер» с отчетом.

- Вы куда смотрите? Подождите, значит, вы это видите, и вы никаким образом на это не реагируете? Я буду разбираться и с вами, и с городом, и с управляющими компаниями. Мы просто так не будем это оставлять, Такая работа не может считаться хорошей - пригрозил Олег Кожемяко.

Тогда-то глава Приморского края прямо намекнул Евгению Баршаю, что после разговора будет пристально следить за его работой, а также по итогам примет необходимые, а может быть и радикальные меры.

Как стало известно «Комсомольской правде – Владивосток», около трех месяцев назад Олег Кожемяко поручил курирующему министерству уволить руководителя жилинспекции. В результате в ведомстве просто не стали продлевать с ним служебный контракт. О том, что сегодня был последний рабочий день Евгения Баршая, редакция сообщила за несколько часов до его задержания.

Из биографии в плане профессиональной деятельности Баршая «КП-Владивосток» удалось выяснить, что в Приморский край, по неофициальной информации, приехал по приглашению бывшего вице-губернатора Гагика Захаряна. Его карьера, кстати, закончилась не менее печально: Захаряна арестовали за хищение крупной суммы денег, предназначенной для строительства очистных сооружение в подмосковном Рузском городском округе. Сейчас он находится под следствием.

Примечательно, что по краю прокатилась волна «зачисток». Накануне, 17 февраля, задержали руководителя автобусного парка "ВПОПАТ №1" Руслана Самигуллина, решения о выборе меры пресечения ждет и Лев Хамхоев, глава Партизанского района в Приморье. Самигуллину вменяют дело о взятках, Хамхоеву - превышение полномочий. Губернатор Олег Кожемяко ранее прокомментировал резонансное задержание.

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