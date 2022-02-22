Погода в Приморье на День защитника Отечества 23 февраля 2022

Существенные осадки в крае не ожидаются. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В среду, 23 февраля, по всей России будут отмечать День защитника Отечества. Во Владивостоке традиционно праздник отмечают на главной площади города. Приморские синоптики рассказали, какой будет погода в День защитника Отечества в 2022 году.

По информации портала Примпогода, 21 и 22 февраля будут холодными. Ночью температура воздуха опустится до -25°С. Ночью 23 февраля будет еще холоднее, столбики термометров будут показывать до -30°С. Также ожидается небольшой снег и умеренный ветер.

Днем потеплеет до -2…-7°С. В крае будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Порывы ветра умеренные до сильного.

Ночью в День защитника Отечества во Владивостоке будет переменная облачность, осадки не ожидаются. Порывы ветра умеренные до сильных. Морозы достигнут -11…-13°С.

Днем 23 февраля в приморской столице осадков не будет. На небе ожидается небольшая облачность. Утром ожидается ветер умеренный до сильного. Температура воздуха поднимется до -3…-5°С.

А КАК БЫЛО РАНЬШЕ?

23 февраля 2022 года будет теплее, чем в 2021. В прошлом году во время праздника было солнечно, но морозы все равно доставляли дискомфорт. Ночью и днем 23 февраля 2021 года температура опустилась до -11…-14°С. Во второй половине дня потеплело до -6…-9°С. Также в прошлогодний праздничный день был сильный морозный ветер.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Instagram;

- Вконтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.