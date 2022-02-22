В Приморье девушка прописала в "резиновой" квартире почти 150 мигрантов

Девушка получала деньги от мигрантов. Из архива КП Фото: Олег ЗОЛОТО

В приморском Уссурийске прошел масштабный рейд, чтобы выявить нелегальных мигрантов из соседних стран. "Комсомольская правда - Владивосток" писала об аналогичном рейде в Артеме накануне, 21 февраля - силовики проверяли рынок. Кадры утекли в сеть.

В Уссурийске межведомственная проверка выявила незаконную постановку на учет мигрантов. 29-летняя жительница прописала в своем частном доме 147 приезжих. С каждого нелегала женщина получала деньги.

- Иностранцы пользовались предоставленной возможностью, чтобы избежать привлечения к административной ответственности за нарушение порядка пребывания на территории Российской Федерации, - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по Приморскому краю Ирина Сырова.

Примечательно, что в 2018 году женщина уже была осуждена за то же преступление - организацию "резиновой квартиры". В то же время ответственность по статье 322.3 УК РФ серьезная - ей грозит лишение свободы на срок до трех лет. Женщина под подпиской о невыезде.

- С начала 2022 года в отношении владельцев «резиновых» квартир уже возбуждены 10 уголовных дел и 2 - направлены в суд, - напомнили в пресс-службе.

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