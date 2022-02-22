Ходил с ружьем, потом взорвал гранату: в Приморье приговорили к сроку подрывника-инвалида

Фото: принтскрин видео, vdk_news // ТГ-канал "Топор"

Спасский районный суд вынес приговор местному жителю. В мае 2021 года мужчина в Спасске-Дальнем ходил по улице с ружьем, а затем взорвал гранату. Судья признал фигуранта виновным: он проведет ближайшие 7 лет и 8 месяцев в тюрьме, сообщили в пресс-службе прокуратуры края.

Как писала "Комсомольская правда - Владивосток", во дворе на Красногвардейской мужчина угрожал очевидцам, а затем и полицейским. Сотрудники правопорядка требовали отложить ружье, однако мужчина достал гранату и выдернул чеку. Сам фигурант лишился руки, еще два человека пострадали. Досталось и машинам, припаркованным во дворе.

В прокуратуре уточнили, что дома у преступника нашли взрывчатые вещества, а в личных вещах - наркотики растительного происхождения. Ответственность мужчина несет по части 1 статье 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывчатых веществ), части 1 статьи 228 УК РФ (хранение наркосодержащих растений без цели сбыта), части 3 статьи 213 (хулиганство и сопротивление представителям власти), части 1 статьи 318 (угроза применения насилия к сотрудникам правопорядка).

Напомним, в конце января трагедия из-за гранаты случилась в общежитии в Арсеньеве. Подрывник погиб, еще пятеро пострадали.

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