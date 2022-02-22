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Владивосток22 февраля 2022 6:09

Житель Артема, купивший себе и жене поддельные COVID-сертификаты, пойдет под суд

Возбуждено уголовное дело, Следком края продолжает расследование
Ростислав САХАЛИНОВ
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Для Приморья это не первое дело из-за поддельного сертификата. Из архива КП

Для Приморья это не первое дело из-за поддельного сертификата. Из архива КП

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Следком Приморья возбудил уголовное дело в отношении приморца, купившего поддельный сертификат о прививках против коронавируса себе и супруге. За это он отдал 17 тысяч рублей, сообщили в ведомстве.

Следователи считают, что в октябре 2021 года фигурант перевел на банковскую карту посредника деньги - тот должен был передать средства медработникам, однако схема вскрылась сотрудниками правопорядка.

В Приморье борьбу с поддельными сертификатами введут с момента их появления. В июле 2021 года накрыли целую точку, где продавались липовые документы. В январе фигурантом дела стал другой приморец - он отдал 23 тысяч рублей за сертификаты девяти своим родственникам. Сделку провернули в сентябре.

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