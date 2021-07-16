Так будет с каждым: в Приморье полицейские накрыли точку с фейковыми сертификатами о вакцинации

Во факту подделки документов возбуждено уголовное дело Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Целую сеть по подделке медицинских книжек и сертификатов о вакцинации от COVID-19 организовали в Приморье. Офис находился в Артеме, но получить «документ» можно было в любом городе края. Итогом стало возбуждение уголовного дела.

Канал сбыта поддельных медицинских книжек, сертификатов о проведении вакцинации от коронавируса, а также справок с результатами исследования на ковид пресекли сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД РФ по Приморскому краю. Выяснить правду полицейским помогали представители регионального министерства здравоохранения.

Как оказалось, группа жителей Приморья сняла офис в городе Артем, где они и изготавливали фальшивые документы. Их легальность подкреплялась несуществующей печатью медорганизации. Фейковые справки и сертификаты запечатывались в конверты и передавались в курьерскую службу, и таким образом осуществлялась доставка «липы» в другие города края.

Дознаватель ОМВД РФ по Уссурийску возбудил уголовное дело по статье 327 УК РФ. После этого полицейские обыскали офисы, квартиры и машины подозреваемых во Владивостоке, Уссурийске и Артеме. В результате было найдено большое количество поддельных документов и справок. Сейчас полицейские и следователи ищут организаторов и соучастников преступления.

По данной статье всем участникам грозит до двух лет тюремного заключения. И это коснется не только тех, кто подделал документы, но и тех, кто купил и использовал их в личных целях.

Напомним, в конце этой неделе в ковидный скандал попала Уссурийская городская больница – там делали поддельные медицинские книжки и ставили подозрительные отметки в прививочных сертификатах.

ПО ТЕМЕ

Что грозит желающим купить сертификат о прививке от коронавируса во Владивостоке

«Комсомолка» рассказывает о том, как полиция борется с попытками купить сертификат о вакцинации в Приморье (подробнее...)

Нагрянули силовики: больница в Приморье оказалась в центре скандала из-за поддельных прививочных сертификатов от COVID-19

Проходят внутренняя и полицейская проверки (подробнее...)

В Приморье – новые данные по умершим и заболевшим от COVID-19

Ежедневная статистика показывает печальные данные (подробнее...)