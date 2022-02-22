Лимон съел? В Приморье тигр скорчил морду на камеру

Увиденные кадры позабавили многих приморцев. Фото: instagram.com/amurleo_land

В Приморье амурский тигр сморщил морду после того, как понюхал растительность. Это попало на фотоловушку сотрудников «Земли леопарда». Видео выложили в социальные сети национального парка, и оно многих позабавило.

На кадрах полосатый хищник принюхивается к какому-то растению, после чего резко поднимает голову и морщится, словно съел что-то невкусное. Видимо, запах не очень понравился крупной кошке.

Сотрудники нацпарка объяснили, что так тигр принюхивается к запахам лесных обитателей и особым органом обоняния улавливает феромоны других зверей. Также специалисты рассказали о еще одном удивительном факте:

– У взрослых тигров 30 зубов: 16 на верхней челюсти и 14 – на нижней. А нижняя челюсть двигается только верх и вниз, а не из стороны в сторону, как у людей.

В комментариях под видео стали задаваться вопросом, что же такого унюхал тигр. А некоторые пошутили, что хищник скорчился так, словно съел лимон.

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