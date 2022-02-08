Амурский тигр из нацпарка Приморья станет звездой зарубежного фильма

Вооружившись специальной фотоловушкой съемочная группа отправилась в заповедный лес . Фото: ФГБУ "Земля Леопарда"

В национальный парк Приморья «Земля леопарда» приехала съемочная группа одного из крупнейших телеканалов Республики Корея Educational Broadcasting System (EBS). Как сообщает пресс-служба парка, специалисты загорелись идеей создать фильм. Он будет рассказывать о дикой природе «самой кошачьей» охраняемой территории России и редких животных, спасенных здесь от вымирания. Не зря на дворе год Тигра, удача не прошла мимо иностранцев, им удалось сделать впечатляющие кадры полосатого хищника.

Вооружившись специальной фотоловушкой съемочная группа отправилась в заповедный лес под руководством профессионального гида нацпарка, где оператор и установил автоматическую камеру. На «Земле леопарда» южнокорейские гости проведут масштабные съемки в разных локациях, все это будет длиться несколько недель.

Съемки продлятся несколько недель. Фото: ФГБУ "Земля леопарда"

– Наш телеканал успешно сотрудничает с «Землей леопарда» уже более четырех лет, нам благополучно удается встречать тигров и леопардов. Увидеть и запечатлеть этих животных в дикой природе в одном месте возможно только здесь. Эти животные имеют очень большое значение для корейцев и традиционно считаются символом страны. К сожалению, сейчас в Корее их уже не осталось. Для нас важно рассказать о природе России и о том, как государство успешно сохраняет ее, – подчеркнул продюсер фильма Со Чжун.

Эти животные имеют очень большое значение для корейцев и традиционно считаются символом страны. Фото: ФГБУ "Земля леопарда"

Когда-то леопарды и тигры обитали на всем Корейском полуострове, но, к сожалению, из-за руки человека они все погибли. Государственные институты Южной Кореи исследуют вопросы потенциального возвращения редких кошек, в том числе при сотрудничестве с «Землей леопарда».

Напомним, что на охраняемой территории парка находится ядро популяции самой редкой в мире крупной кошки – дальневосточного леопарда. В начале этого года в Надеждинском районе заметили неизвестного науке пятнистого хищника. Корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» отправился на фотоохоту за зверем вместе с сотрудниками нацпарка.

ПО ТЕМЕ:

Впервые в истории дальневосточный леопард "пойман" на фотоловушку за Транссибом

От ядра популяции в нацпарке "Земля леопарда" хищник ушел более чем на 40 километров (Подробнее..)

В поисках неизвестного науке леопарда в Приморье ученые открыли фотоохоту

Специалисты нацпарка «Земля леопарда» оборудовали пять новых станций фотомониторинга для наблюдения за редким хищником (Подробнее..)

Рассчитайтесь, кто в полоску. В Приморье посчитали тигров

В Приморском крае стартовал сплошной учет краснокнижных хищников (Подробнее..)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Instagram;

- Вконтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.