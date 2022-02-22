В Приморском крае «омикроном» чаще всего заражаются школьники

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА.

«Омикроном» чаще заболевают школьники. Об этом заявил Роспотребнадзор. По мнению специалистов, дети переносят заражение штаммом в легкой форме, тяжело болеет только один процент заболевших.

В ведомстве считают, что чаще всего заболевают школьники двух групп: от 7 до 14 лет и от 15 до 17 лет. Это связано с их активным общением, контактами в школах и за пределами образовательных учреждений. Симптомы «омикрона» у детей проявляются, как правило, на 2-3 день после инфицирования.

- Из всех пациентов детского возраста, заболевших COVID-19, госпитализируются всего три процента. Среди них есть дети в состоянии средней тяжести и дети с хроническими заболеваниями, требующими дополнительного медицинского наблюдения, - сообщила заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

На сегодняшний день детские поликлиники Приморского края расширили инфекционные кабинеты для приема пациентов с симптомами респираторной инфекции, во Владивостоке развернуты детские амбулаторные инфекционные центры на Бестужева, 13, Красного Знамени, 71а, режим их работы – с 8:00 до 20:00. О режиме работы в праздничный день, 23 февраля, «Комсомолка» писала ранее.

По сравнению с предыдущими «волнами» COVID-19 у несовершеннолетних сильнее выражены симптомы воспаления верхних дыхательных путей. Среди них – насморк, першение в горле и кашель. Пациентов также беспокоят повышенная температура, слабость, головная боль и отсутствие аппетита. Об этом рассказала главный врач детской поликлиники №5 Александра Горшкова.

Специалисты Роспотребнадзора считают, что рост заболеваемости коронавирусом в России еще некоторое время продолжится. Связано это с тем, что этап подъема числа заразившихся в регионах на сегодняшний день разный.

Как ранее сообщала «КП-Владивосток», за минувшие сутки в Приморье еще 1 560 человек заразились COVID-19.

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