В Приморье четвертый день подряд вылечившихся от COVID-19 больше заболевших

Оперштаб опубликовал данные на 23 февраля. Фото: Олег ЗОЛОТО

Актуальные данные по коронавирусу в Приморье опубликовал краевой оперативный штаб. Так, по состоянию на среду, 23 февраля, еще у 1 570 человек оказался положительный тест на COVID-19. Всего же с начала пандемии в регионе выявлено 143 316 случаев заражения. Стоит отметить, что эта цифра включает себя и первично заболевших, и повторно.

За прошедшие сутки смогли справиться с болезнью 1 738 жителей края. Это уже четвертый день подряд, когда количество выздоровевших превышает количество заболевших. С начала же пандемии выздоровели 115 052 человека.

К сожалению, ковид унес жизни еще трех приморцев. Всего от вируса умерли 1 798 заболевших.

В Приморье продолжается кампания по вакцинации населения. В настоящий момент прививку от новой инфекции поставили 1 007 425 раз. В эти данные входят и те, кто привился впервые, и те, кто ревакцировался. Добавим, что сейчас коллективный иммунитет превышает 65%.

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