Чистый четверг отменяется: сразу в нескольких городах Приморья сгорели парные

Пожарные рассказали детали двух происшествий. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дым и копоть вместо пара и чистоты стали лейтмотивом прошедшего вторника, 22 февраля, в Приморье. Сразу в двух городах края – Находке и Уссурийске – сгорели парные. Информацию о происшествиях передали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Приморью.

Так, первой под раздачу попала Находка. Здесь в обеденное время загорелась баня в садовом некоммерческом товариществе «Зеленый сад». Очевидцы позвонили в спасательную службу в 15:29.

Когда же к месту происшествия приехали десять пожарных, из-под крыши постройки уже валил дым. Огонь сильно повредил стены внутри и крышу, всего пламя уничтожило 10 квадратных метров. К счастью, никто не пострадал.

Вторым зданием за день стала сауна в селе Новоникольск, которое относится к Уссурийскому городскому округу. Здесь происшествие случилось уже после заката, в 18:55 поступил звонок в спасслужбу.

И вновь история повторилась – прибывшие пожарные (16 человек) увидели дым из помещения. Здесь огонь повредил обшивку в парилке и натяжной потолок, всего испорчено 20 квадратных метров.

В ведомстве отметили, что причины пожаров, виновные и ущерб устанавливаются.

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