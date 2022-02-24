В Приморье за минувшие сутки количество поборовших COVID-19 увеличилось на 60 человек

Вакцину от коронавируса получили 1 007 516 жителей
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Краевой оперштаб Приморья опубликовал обновленную статистику по заболеваемости коронавирусом. По данным на четверг, 24 февраля, в Приморье 1 563 человека заразились COVID-19. За все время пандемии число заболевших составило 144 879.
За минувшие сутки четыре приморца не смогли справиться с вирусом. Всего от страшного недуга скончались 1 802 человека.
Есть и хорошие новости. Число поборовших коронавирус больше, чем число заболевших. За минувшие сутки с COVID-19 справились 1 798 приморцев, а за все время царствования болезни - 116 850 человек.
В Приморье продолжается прививочная кампания. Как минимум первый компонент вакцины получили 1 007 516 жителей. Стоит напомнить, что коллективный иммунитет в крае достиг 65%.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
В Минздраве Приморья рассказали, что делать при симптомах ОРВИ
Еще 1 378 заразившихся коронавирусом выявлено в Приморском крае только за последние сутки (подробнее...)
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03
И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:
- Instagram;
- Вконтакте;
- Facebook;
- Telegram.