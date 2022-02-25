В Приморье со строящегося через реку моста украли оборудование

Преступники похитили оборудование со стройки моста через реку в Приморье Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ольгинском районе Приморья полицейские разыскивают преступников, совершивших кражу со стройплощадки возводимого через реку Арзамазовка моста. Добычей злоумышленников стало различное оборудование.

Как стало известно «Комсомольской правде – Владивосток», о хищении в полицию сообщил один из работников «Приморской строительной компании», который и обнаружил пропажу. По его словам, преступники ночью проникли на стройплощадку, где идет реконструкция моста на дороге Находка-Лазо-Ольга-Ковалерово в районе поселка Пермское.

Воры украли сварочное оборудование, а также обрубили часть идущего к ним провода и шланги. Скорее всего, все похищенное они вывезли на поджидавшем их автомобиле. Причиненный преступниками ущерб устанавливается. Прибывшие сотрудники полиции осмотрели место происшествия и приступили к поискам подозреваемых, которым грозит до пяти лет лишения свободы.

Отметим, что строители начали к реконструкцию моста через реку Арзамазовку в марте прошлого года. Он будет металлический, а длина его перехода составит 277 метров. Движение транспорта на участке не останавливали. Машины могут проехать по старому мосту, который демонтируют по окончанию строительства нового.

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