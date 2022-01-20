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Владивосток20 января 2022 4:20

Глава Владивостока: проект "нового" Рудневского моста появится к концу года

После скандальной большой трещины на объекте мэрия решила оставить реконструкцию старого объекта
Руслан НОВИКОВ
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Сейчас злополучная трещина на мосту не несет угрозы, заверили специалисты

Сейчас злополучная трещина на мосту не несет угрозы, заверили специалисты

Фото: Милана СОКОЛ

Руководитель ЦУР Полина Степаненко вместе с главой Владивостока Константином Шестаковым провели прямой эфир, чтобы ответить на основные вопросы жителей. В ходе разговора Шестаков подтвердил, что планируется возвести "второй" Рудневский мост, параллельный первому. Ранее на мосту заметили серьезные дефекты: казалось, что при первом большегрузе полотно рухнет из-за огромной трещины.

- Мы увидели, что деформационные швы разошлись <...> После ремонта мост нам еще послужит, но мы должны двигаться к комплексному решению, - заявил Шестаков в эфире.

Новый мост появится по правую руку от нынешнего моста (со стороны Баляева). Сейчас, после проведения геодезических изысканий, создается проект объекта.

- Мы провели уже геодезические испытания, они готовы. До конца года должен появиться проект. И тогда станет понятно, каким образом мы решим проблему, за какие средства будет строиться параллельный мост. Это могут быть средства привлеченные по концессии или в рамках государственно-частного партнерства, или все за счет муниципальных средств. Когда увидим итоговую стоимость, то поймем, - сказал Шестаков.

Как уже писала "Комсомольская правда - Владивосток", мэр ранее заявлял, что фактической масштабной реконструкции не будет. Редакция обратилась в администрацию с просьбой уточнить объемы ремонтных работ для нынешнего моста.

В декабре 2021 года огромная трещина на нем серьезно напугала владивостокцев, оказалось, что разрушился шов на асфальтном покрытии. Да и в целом о проблемах с объектом известно давно. Из-за невнимания властей к разрушающемуся мосту инициативные горожане даже завели ему страничку в Инстаграм.

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