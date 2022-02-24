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Владивосток24 февраля 2022 9:05

В Приморье сотни преступлений нашли в ходе операции "Мигрант", проведенной силовиками

Во время рейда нашли "резиновые" квартиры, где прописаны больше 150 человек
Ростислав САХАЛИНОВ
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Больше 250 нелегалов выдворят из России

Больше 250 нелегалов выдворят из России

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Приморье прошла межведомственная операция "Мигрант", в которой участвовали УМВД и Росгвардия. По итогам проверки в сумме выявили 537 преступлений, связанных с незаконной миграцией, сообщили в пресс-службе УМВД Приморья.

Как стало известно "КП-Владивосток", 265 иностранцев выдворят из России, также внесено 573 представления о запрете на въезд в РФ без гражданства. В прошлом году, напомнили специалисты, органы правопорядка составили 3,9 тысячи протоколов об "административках".

"Комсомолка" следила за рейдами. В Уссурийске сотрудники правопорядка во время проверки нашли "резиновую" квартиру, где девушка прописала 149 мигрантов. Стоит отметить, она уже была судима за аналогичное преступление. В Артеме масштабную проверку силовики провели на популярном рынке.

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