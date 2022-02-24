На въезде во Владивосток столкнулись два большегруза, один из них разбился вдребезги

О состоянии водителей ничего неизвестно. Фото: принтскрин видео, instagram.com/dpskontrol_125rus

О страшном ДТП на въезде во Владивосток рассказали приморцы. По информации людей, на въезде в город столкнулись два большегруза. Из-за этого на дороге образовалась пробка. Об аварии сообщили в социальных сетях.

Как поделились пользователи Инстаграма, авария произошла возле въездной стелы. На дороге столкнулись два большегруза. Что стало причиной аварии, неизвестно. Также нет никакой информации о водителях автомобилей, и есть ли другие пострадавшие.

В комментариях под постом некоторые написали, что грузовики пора убрать с дорог, так как водители превышают скорость.

- Страшно. Ехала в город, этот тягач с полуприцепом стоял на аварийках прям на средней полосе. Возвращалась обратно, и эта авария. Видимо, самосвал отвлёкся. Надеюсь, все живы.

По информации из социальных сетей, авария произошла около часа назад, но, судя по картам, на въезде в город по-прежнему осложнено движение автомобилей.

На въезде в город затруднено движение. Фото: Яндекс карты.

«Комсомольская правда – Владивосток» обратилась в пресс-службу ГИБДД Приморья за выяснением подробностей.

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