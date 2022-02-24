Замглавы администрации Владивостока приговорили к денежному штрафу за неубранный снег

Циклон ударил по столице Дальнего Востока 30 ноября Фото: Милана СОКОЛ

Замглавы администрации Владивостока признан виновным в том, что не смог обеспечить безопасность на дорогах. В конце ноября дальневосточную столицу атаковал снежный циклон - осадки сковали движение на целую неделю.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, орган провел проверку. 30 ноября 2021 года на Владивосток обрушился сильнейший снегопад, дороги, улицы и тротуары были не убраны на третий день, и даже спустя неделю город все еще "стоял".

В местах движения транспорта прокуроры выявили больше 125 не очищенных от последствий непогоды участков. Как писала "КП-Владивосток", ответственного за уборку отстранил мэр Владивостока Константин Шестаков после плохих результатов, вслед за ним с должности ушел глава МБУ "Содержание городских территорий" - по собственному желанию.

Вскоре на заместителя главы администрации Владивостока завели дело об административном правонарушении по части 1 статьи 12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог). Суд признал нарушителя виновным, теперь чиновник заплатит штраф – 20 тысяч рублей.

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