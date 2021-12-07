На замглавы Владивостока и руководителя «Содержание городских территорий» завели дела после снегопада

Город не убран от снега с 30 ноября. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Снегопад обрушился на Владивосток еще 30 ноября, но спустя неделю город до сих пор не убран от снега. Городская прокуратура уже давно начала проверки, по итогам которых было заведено несколько административных дел, в том числе и на заместителя мэра. Также от самого Константина Шестакова надзорный орган требует устранить нарушения.

Как выяснили сотрудники прокуратуры, больше 125 участков дорог, тротуаров и виадуков не очищены и не приведены в порядок спустя семь дней после снегопада, до сих пор город утопает в снегу, а асфальт покрыт наледью. Как оказалось, во Владивостоке недостаточно спецтхники, не хватает людей для уборки и очистки элементов инфраструктуры.

По информации прокуратуры, городская администрация не утвердила порядок, по которому должно были убираться дороги, и все это привело к тому, что оперативный штаб, дорожные службы и ГИБДД не смогли правильно взаимодействовать. Из-за этого исполняющий обязанности прокурора города внес представления об устранении недочетов, отвечать по этому поводу будут мэр Владивостока и исполняющий обязанности руководителя МБУ «Содержание городских территорий».

– И.о. прокурора города Владивостока Виталий Маркин в отношении и. о. директора указанного учреждения, а также заместителя главы администрации города Владивостока возбудил дела об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог), – отметили в пресс-службе надзорного органа.

Ранее мэр Владивостока уволил руководителя учреждения «Содержание городских территорий» Алексея Руденко, на следующий же день занявший место главы МБУ заявление по собственному желанию написал и Игорь Стрельников.

Напомним, циклон пришел в Приморье 30 ноября, за сутки выпало больше месячной нормы осадков. Во Владивостоке за сутки непогоды выпало 77% осадков от месячной нормы. Город продолжает стоять в массовых пробках по утрам и по вечерам.

Отметим, что прокуратура уже возбудила больше 150 дел из-за ненадлежащей уборки снега.

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