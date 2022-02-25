В продуктовом складе в Приморье в говядине нашли кишечную палочку

Владельца уже оповестили Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Специалисты Россельхознадзора Приморья и Сахалинской области снова нашли кишечную палочку в мясе. Ранее «КП-Владивосток» писала о зараженных партиях морского гребешка и свинины местного производства. В этот раз в лабораторию обратился владелец крупной партии говядины весом 4,6 тонны.

Пробы мяса, взятые на продуктовом складе, исследовали лаборанты. Оказалось, что уровень бактерий группы кишечной палочки (БГКП) в продукции превысил норму в 7 раз. Очевидно, что такая говядина испорчена, и ее ни в коем случае нельзя есть.

Как объяснили специалисты, при забое скота зараза могла попасть на мясо из кишечника животного. Также микроорганизмы, приводящие к инфекции, могли возникнуть при неправильном хранении и термообработке товара. Чаще всего БГКП находят в говядине и фарше, молочных продуктах и сырах.

Пресс-служба Россельхознадзора сообщает, что владельца партии уже оповестили о результатах исследований.

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