В Хасанском и Шкотовском районах потушили 558 гектаров природных пожаров

В Приморье уже определили даты пожароопасного сезона. Из архива КП Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Приморье противопожарные краевые силы потушили три масштабных природных пожара. Возгорания нашли в Хасанском и Шкотовском районах, всего пострадало 558 гектаров земли, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Как стало известно "КП-Владивосток, остался один очаг - пожар площадью в три гектара. По словам Анатолия Непочатых, министра лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморья, лесопожарные ликвидируют огонь оперативно. Ранее в правительство подписали постановление, в котором огласили даты начала пожароопасного сезона - это 21 марта.

"Комсомолка" писала, что возгорания в полях на юге Хасанского района тушила и добровольная пожарная бригада "Меловой период". Один из участников также заявил, что небольшой очаг все еще не потушен.

С начала года, уточнили в пресс-службе, зафиксировали 35 лесных и природных пожаров - это больше 4,6 гектара земли, площадь пострадавшего от огня лесного фонда - 23 гектара. Специалисты отмечают, что весенние природные возгорания гораздо опаснее зимних.

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