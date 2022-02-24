Власти Приморья назвали даты начала пожароопасного периода

В Приморье усилится контроль за соблюдением правил пожарной безопасности. Фото: пресс-служба правительства Приморья.

Во вторник, 22 февраля, власти Приморья утвердили сроки начала пожароопасного сезона в 2022 году. В ряде муниципалитетов он наступит 21 марта. Постановление подписала председатель правительства края Вера Шербина. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Согласно документу, через три недели пожароопасный период объявят в Артемовском, Владивостокском, Дальнегорском, Находкинском, Партизанском и Уссурийском городских округах, в Лазовском, Октябрьском, Пограничном, Ханкайском и Хорольском муниципальных округах, в Кавалеровском, Михайловском, Надеждинском, Ольгинском, Партизанском, Хасанском и Шкотовском муниципальных районах. А также в городских округах Большой Камень и ЗАТО Фокино.

С 4 апреля пожароопасный сезон начнется в Арсеньевском, Дальнереченском и Лесозаводском городских округах, в Анучинском муниципальном округе, в Дальнереченском, Кировском, Спасском, Черниговском и Яковлевском муниципальных районах, и в городском округе Спасск-Дальний. С 15 апреля – в Тернейском и Чугуевском муниципальных округах, в Красноармейском и Пожарском муниципальных районах.

Также утвердили список населенных пунктов, объектов детского отдыха и садово-огородных хозяйств, которые подвержены угрозе лесных и природных пожаров.

В министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморья рассказали, что ограничивать посещение лесов не будут. Но предупредили, что усилится контроль за соблюдением правил пожарной безопасности.

Заместитель министра лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморья Анатолий Непочатых отметил, что виной почти всех весенних пожаров являются сами люди: аграрии, сборщики дикоросов и металлолома, которые выжигают траву. По словам специалистов, весенние пожары наносят больший вред животным, и поэтому они опаснее зимних.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Мощный пожар полыхает в курортном районе Приморья

Информация о происшествии уточняется (подробнее...)

Огонь в Зарубино распространился на восемь километров, пламя подступает к домам

На место ЧП выехал глава Хасанского района и начальник ГО и ЧС (подробнее...)

В Приморье второй день отвоевывают поселок у мощного пала травы

Причиной сильного пожара мог стать человеческий фактор – источник (подробнее...)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Instagram;

- Вконтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.