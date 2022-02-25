Экс-главу УГИБДД УМВД Приморья Зубакина заключили под стражу по делу о взятках

Силовики нагрянули с обысками в экс-начальнику 9 февраля

Во Владивостоке Фрунзенский суд заключил под стражу экс-главу УГИБДД УМВД в Приморье Олега Зубакина. Как уже писала "Комсомолка", 9 февраля за главным гаишником края пришли сотрудники ФСБ.

Следственный комитет возбудил уголовное дело; решением суда сегодня, 25 февраля, Зубакина заключили под стражу. В СИЗО экс-глава ГИБДД проведет два месяца, ему вменяют шесть эпизодов коррупции по части 5 статьи 290 УК РФ. Подтвердилась информация, что Зубакин действовал в составе ОПГ:

- По версии следствия, с апреля 2016 года по сентябрь 2021, в составе организованной группы фигурант получал от физических лиц, через посредников деньги на сумму от 50 до 120 тысячи рублей за способствование в сдаче теоретического и практического экзаменов на получение водительских прав, - уточнили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Как писала "Комсомолка", ранее были доказаны два факта взяток. Подробнее - в материале "КП". Напомним, в 2014 году Зубакина обвинили в нетрезвом вождении.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Instagram;

- Вконтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.