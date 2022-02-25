Жителя Приморья подозревают в растлении 4-летней девочки

Жителя Приморья подозревают в насилии над малолетней девочкой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Шокирующие слухи о насилии над малолетней девочкой взбудоражили жителей небольшого села в Хорольском районе Приморья. Поводом для этого послужило задержание местного безработного, которого заподозрили в преступлении.

Как выяснила «Комсомольская правда – Владивосток», первой о случившемся случайно узнала инспектор по делам несовершеннолетних во время плановой работы в селе. Сотрудница полиции как обычно проверяла адреса многодетных семей и трудных подростков, когда к ней подошел встревоженный местный житель.

Взволнованный мужчина опросил ее о помощи в расследовании страшного преступления. Он сообщил, что один из жителей села может быть причастен к сексуальному насилию над ребенком.

Ненадолго прерываясь, только чтобы прийти в себя, бдительный гражданин поделился шокирующей информацией. По его словам, местный житель заманил 4-летнюю девочку в сарай заброшенного дома, где, возможно, совершил над ней насилие.

Кто-то из сельчан видел, как он заводил ребенка за руку в полуразвалившуюся постройку, после чего девочка пришла домой в слезах и ничего толком не смогла рассказать. Слухи быстро распространились.

В разговоре с сотрудницей полиции, мужчина попросил передать информацию «куда следует», чтобы компетентные органы разобрались в ситуации. «Не виновен – отпустите, а если наоборот, то пусть отвечает по закону», - резюмировал местный житель.

Вскоре в село нагрянули оперативники и следователи, которые приступили к проверке. С ребенком начали работать психологи, а 43-летнего подозреваемого задержали и увезли. Больше в селе его не видели.

В правоохранительных органах редакции «КП-Владивосток» пока никак не прокомментировали ситуацию, сославшись на тайну следствия. Но факт проверки и задержание подозреваемого в сексуальных действиях насильственного характера отрицать не стали. Более подробная информация по данному факту станет известна позже.

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