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Владивосток27 февраля 2022 0:24

Горячая линия контроля цен заработала в Ситуационном центре губернатора Приморья

Сотрудники проверят жалобу и отправят материалы антимонопольщикам
Руслан НОВИКОВ
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На фоне введения санкций цены в магазинах Приморья сильно выросли. Из архива КП

На фоне введения санкций цены в магазинах Приморья сильно выросли. Из архива КП

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приморье при Ситуационном центре губернатора заработала круглосуточная горячая линия. Сотрудники будут мониторить и контролировать цены в крае, сообщили в пресс-службе регионального правительства:

- На номер 8 (423) 260-75-15 можно оставить сообщение о фактах завышения цен на продукты и иные товары в магазинах региона.

Все обращения будут проверяться. Если факт завышения цен подтвердят, жалобу направят в УФАС Приморья. «Комсомольская правда – Владивосток» писала о росте цен на бытовую технику - в центре скандала оказался глава сети DNS, повысивший стоимость товаров на 30% и больше. Антимонопольная служба организовала проверку.

Ранее редакция рассказывала о шокирующих ценах в продуктовых супермаркетах.

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