Цены в супермаркетах Владивостока продолжают шокировать приморцев

Фото: предоставлено читателем «КП-Владивосток».

Только недавно приморцы обсуждали в «Инстаграм» рис по космической цене, как на смену ему пришла новая тема – «трава» из Израиля за почти четыре тысячи рублей. Редкий продукт жители Владивостока приметили в одном из супермаркетов города.

Так, к покупке предлагается тархун – трава с приятным специфическим ароматом, применяемая в виде специи. За килограмм растения, доставленного прямиком из Израиля, придется отдать 3 899 рублей. Цена, кстати, была актуальна на 22 февраля 2022 года.

Напомним, что совсем недавно приморцы обсуждали и помидоры по 1301 рублю за килограмм, и слойки с ветчиной и тараканами.

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