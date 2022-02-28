По просьбам жителей Владивостока на нескольких улицах появятся детские и спортивные площадки

Фото: пресс-служба мэрии Владивостока

Несколько десятков дворов отремонтируют в 2022 году во Владивостоке. Местные жители уже сейчас вместе со своими управляющими компаниями разрабатывают дизайн-проекты, по которым будет благоустраиваться территория, сообщили в мэрии.

Так, на Окатовой,20 для детей установят новые горки и качели. На улице Адмирала Юмашева, 20, Башидзе, 16, Калинина, 47А, Борисенко,66 заасфальтируют придомовые дороги.

Список адресов для ремонта на этот год сформировался из заявок, поступивших в мае 2021 года. Как и в предыдущие годы, во дворах появится новый асфальт, спортивные тренажеры и детские площадки. Специалисты управления содержания жилищного фонда говорят, что проект будет действовать и в 2023 году. О приеме заявок на следующий год сообщат позже.

Напомним, в 2021 году по инициативе главы Владивостока Константина Шестакова заработал муниципальный проект по освещению придомовых территорий. Новые фонари уже установили по 163 адресам. Редакция также писала о реконструкции сквера имени Сергея Лазо - проект выбрали горожане.

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