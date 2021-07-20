Во Владивостоке станет светлее: во дворах города установят новые фонари

Благоустройство города продолжается. Фото: Милана СОКОЛ

Администрация Владивостока намерена сделать город светлее. Для удобства и комфорта местных жителей во дворах планируется установить новые фонари. До конца года такую работу проделают по 100 адресам. Исполняющий обязанности главы приморской столицы побывал на некоторых объектах и оценил уже проделанную работу по программе «1000 дворов».

Константин Шестаков посетил несколько адресов во Владивостоке. В рамках губернаторской программы, известной как «1000 дворов», подрядчики мэрии возвели на Шошина, 17а, новый детский городок, а на Жигура возле дома № 52 заасфальтировали придомовую территорию.

Константин Шестаков пообщался с горожанами. Фото: Евгений Кулешов/Администрация Владивостока.

У каждого двора своя история и, естественно, свои коммунальные проблемы, которые власти и управляющие компании стараются решать по мере поступления. Так, возле дома №17а на Шошина около 40 лет назад был пустырь. Благодаря стараниям активистки он превратился в благоустроенный ровный участок, окруженный деревьями и кустарниками. Таисия Горбачева позаботилась о том, чтобы наслаждаться отдыхом во дворе могли не только взрослые, но и ребятишки. Вместе с другими жильцами для этого разровняли место для игр и занятий спортом. Довести до идеала площадку помогли специалисты, на сегодняшний день строительство полноценного детского городка уже завершилось.

– Я сама отсыпала косогор, высаживала деревья, выращивала их. Поставила детям «коробку», которую зимой поливала, чтобы был каток, а летом они играли на ней в футбол. Помогали все – от самых юных до ровесников: поставить песочницы, оборудование, убрать территорию и многое другое. В течение 40 лет мы ухаживали за нашей площадкой, содержали ее за свой счет. В этом году мы приняли участие в программе «1000 дворов». Очень много детей в этом нуждается, каждый день слышны детские голоса, они идут из школы и по пути отдыхают именно здесь, – поделилась с Константином Шестаковым Таисия Николаевна.

Работы не вызвали нареканий у жильцов. Более того, вдохновившись примером соседей, заявку на участие в программе на следующий год подали представители Шошина, 25. Если адрес попадет в программу, то рядом с детской площадкой хотят построить спортивный объект, чтобы территория стала по-настоящему многофункциональной и комплексной.

К радости ребят появился целый детский городок. Фото: Евгений Кулешов/Администрация Владивостока.

О важных коммунальных вопросах рассказали Константину Шестакова и жители №52 на Жигура. По словам горожан, решение заасфальтировать территорию принималось на общем собрании. Однако сумма – больше трех миллионов рублей была для местных непосильной ношей. К счастью жителей, их дом попал в программу. На сегодняшний день работы уже завершились. Во дворе сделали не только широкую проезжую часть, но и оборудовали места для парковок, что крайне важно для многих.

– В этом году во Владивостоке асфальтируют 34 двора, еще в 13 появятся новые спортивные или детские площадки. Это не очень большая цифра, нам хотелось бы увеличить ее вдвое и ремонтировать около 100 дворов в год. Будем работать в этом направлении. Кроме того, до конца этого года мы планируем установить новое освещение примерно в 100 дворах. Это важно с точки зрения комфорта и безопасности. Работы будут проводить управляющие компании, средства им доведет муниципалитет. Хотел бы обратиться к жителям и попросить их быть активными - проводить собрания и голосовать за освещение в своем дворе, – подытожил Константин Шестаков.

Как ранее сообщала «КП-Владивосток», программа по ремонту дворов лишь за два года помогла благоустроить 547 территорий. На участие в ней в следующем году заявки подали сотни горожан. Специалисты уже обработали все обращения. При соответствующем финансировании новый облик в 2022 году обретут еще 80 дворов.

– По вопросам участия в программе освещения дворов можно звонить по телефонам: 2-614-417 или 2-614-294, – поделилась администрация Владивостока.

Смотреть видеосюжет Во Владивостоке благоустраивают дворы, до конца года поменяют освещение по 100 адресам

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