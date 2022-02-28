Жителю столицы Приморья расстреляли и подожгли окна квартиры

Жителю Владивостока расстреляли и подожгли окна в квартире Фото: Тимур ХАНОВ

В Первомайском районе Владивостока полицейские устанавливают хулиганов, повредивших окна квартиры местного жителя. Злоумышленники не только расстреляли их из пневматического оружия, но и устроили поджог.

Как выяснила «Комсомольская правда – Владивосток», 54-летний пострадавший рассказал полицейским, что нападение произошло поздно ночью. Проживающий в квартире на первом этаже дома на Нестерова мужчина проснулся от звуков стрельбы.

Шокированный произошедшим горожанин увидел, что кто-то поджог его пластиковое окно, стекла которого пробили пули из пневматического оружия, которые также повредили мебель внутри квартиры. Хозяин жилища потушил пламя и выбежал на улицу, но стрелявших уже и след простыл.

Мужчина обнаружил, что налетчики не только стреляли и устроили поджог, но и расписали стекла из баллончика с краской нецензурными выражениями в его адрес. Пострадавший обратился за помощью в полицию. По его словам, в случившемся он подозревает работника нелегальной парковки, с которым ранее у него произошел конфликт. Охранник обещал ему неприятности и всячески оскорблял.

Возмущенный горожанин попросил стражей порядка зафиксировать причиненный ущерб и найти злоумышленников. Полицейские начали поиск подозреваемых. За умышленное уничтожение и порчу чужого имущества хулиганам грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, что во Владивостоке уже неоднократно фиксировались случаи стрельбы по окнам жилых домов и образовательных учреждений. Задержать нарушителей пока не удалось.

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