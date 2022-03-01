Житель Владивостока нашел в гараже боеприпасы для гранатомета

Житель Владивостока обнаружил в гараже боеприпасы для РПГ Фото: Олег УКЛАДОВ

Необычную находку обнаружил житель Ленинского района Владивостока после покупки гаража для авто. В подвале лежали боеприпасы к гранатомету.

Как стало известно «Комсомольской правде – Владивосток» от источника в силовых структурах, мужчина нашел объявление о продаже капитального гаража на Нейбута по выгодной цене и купил его. Когда 28-летний приморец осматривал бокс, то заметил ведущий в подвал люк.

Он решил заглянуть в помещение и спустился вниз, где был шокирован увиденным. В небольшом схроне в бетонной стене лежали боеприпасы, поэтому мужчина сразу же вызвал полицию.

Специалисты-взрывотехники установили, что это несколько выстрелов для гранатомета РПГ-7. Стражи порядка осмотрели помещение, а боеприпасы вывезли на полигон для утилизации.

Полицейские опросили бывшую хозяйку гаража и выяснили, что она купили его еще в 1995 году и никогда не спускалась в подвальное помещение. Бокс она использовала только для хранения ненужных вещей.

Сейчас оперативники устанавливают происхождение боеприпасов, а также личность их владельца. По факту случившегося проводится доследственная проверка.

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