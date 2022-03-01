В Приморье подросток угрожал поджечь школу и расправиться с учительницей

В Приморье подросток угрожал расправиться с учительницей и поджечь школу
Фото: Ксения КОНЮХОВА
Классный руководитель одной из школ в Спасском районе Приморья пожаловалась в полицию на проблемного ученика. Подросток не только распускал руки, но и угрожал расправой членам ее семьи.
«Комсомольская правда – Владивосток» выяснила, что объектом нападок со стороны ученика 9 класса стала одна из учительниц средней школы. По ее словам, проблемы с ним со временем стали только усугубляться.
Сначала он только огрызался и хамил, а затем перешел к угрозам и различным оскорблениям. На все замечания 16-летний хулиган реагировал очень агрессивно и даже пытался ударить своего педагога.
Во время очередного конфликта ученик пообещал расправиться с членами ее семьи и даже поджечь родную школу во время занятий. Когда терпение женщины лопнуло, она решила обратиться за помощью в полицию.
Учительница биологии объяснила сложившуюся ситуацию, пояснив, что переживает за свою безопасность. Стражи порядка уточнили детали произошедшего, а инспектор по делам несовершеннолетних провела с подростком профилактическую беседу.
По факту угроз преподавателю и обещаний поджечь школу проводится проверка. Устанавливаются причины, толкнувшие ученика к неадекватному поведению.
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