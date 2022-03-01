Экс-мэр Владивостока отмечает свой день рождения

Экс-мэр Владивостока покинул свой пост в октябре 2018 года. Фото: primorsky.ru

Во вторник, 1 марта, свой 49 день рождения отмечает бывший глава Владивостока Виталий Веркеенко. Пока что экс-мэр не выложил посты о своем празднике в социальные сети, но жители Приморья поздравляют его под другими публикациями.

Отметим, что Виталий Веркеенко был главой дальневосточной столицы с 21 декабря 2017 года по 11 октября 2018 года. О решении покинуть свой пост он рассказал 2 октября 2018 года, заявив об отставке в социальных сетях.

Сейчас Виталий Веркеенко вместе с семьей живет в Японии.

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