В феврале во Владивостоке появилось на свет шесть двоен

В дальневосточной столице увеличилось число третьих родов.
Фото: Андрей КОПАЛОВ
Во Владивостоке в стенах родильного дома №3 в феврале на свет появилось шесть двоен. Об этом рассказали в пресс-службе медицинского учреждения.
Все дети родились здоровыми и доношенным. По информации врачей, в приморской столице возросло количество третьих родов и двоен.
Этот демографический рост стал возможен благодаря социальной поддержке будущих мам и повышению качества медицинских услуг.
Напомним, что в период с 14 по 20 февраля во Владивостоке родилось рекордное количество малышей. За неделю в третьем роддоме на свет появились 40 девочек и 51 мальчик.
А во вторник, 22 февраля, 26-летняя жительница Артема родила маленького гиганта. Вес новорожденного составил 5 200 граммов.
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