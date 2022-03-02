Во Владивостоке ФСБ задержала инженера университета с пулеметом Третьего рейха

Во Владивостоке инженер университета хранил дома оружие и боеприпасы времен Третьего рейха
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Сотрудники спецслужб во время оперативных мероприятий вышли на жителя Владивостока, хранившего дома оружие и боевые патроны. Особый интерес специалистов вызвали основные части к немецкому пулемету времен Второй мировой.
Как стало известно «Комсомольской правде – Владивосток» от собственного источника, внимание оперативников из краевого УФСБ привлек житель пригорода, который работает инженером в одном из ВУЗов города.
Силовики узнали, что мужчина хранит дома оружие и боеприпасы. Во время обыска его жилища на улице Успенского информация подтвердилась. В квартире нашли основные комплектующие для немецкого пулемета MG 34, а также патроны различного калибра.
Сам 43-летний задержанный заявил, что оружие и боеприпасы он хранил для коллекции. Изъятую запрещенку инженер якобы купил давно у неизвестного мужчины.
Его оправдания не убедили оперативников, по фату незаконного оборота оружия сотрудники ФСБ завели уголовное дело. Подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы. Происхождение пулемета и патронов устанавливается.
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